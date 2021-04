Covid, Locatelli: “Da marzo -40% dei nuovi contagi, misure prese sono state efficaci. Ora avanti con le vaccinazioni” – Video (Di venerdì 9 aprile 2021) “È indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati, pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare nel numero di esecuzione dei tamponi. Rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi e tutto questo indica l’efficacia delle misure, ma di fatto lo sappiamo da tempo: più siamo rigorosi più cala il numero dei contagi. Il difficile equilibrismo è quello di cercare di mantenere sotto controllo la curva epidemica, andando ad incrementare il numero delle vaccinazioni e cercando di attenuare i riverberi in termini di crisi economica e sociale”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, Franco Locatelli, presidente del Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) “È indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero deiati, pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare nel numero di esecuzione dei tamponi. Rispetto alla metà del mese disiamo scesi del 40% nel numero deie tutto questo indica l’a delle, ma di fatto lo sappiamo da tempo: più siamo rigorosi più cala il numero dei. Il difficile equilibrismo è quello di cercare di mantenere sotto controllo la curva epidemica, andando ad incrementare il numero dellee cercando di attenuare i riverberi in termini di crisi economica e sociale”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, Franco, presidente del Consiglio ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'L'indice #Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione'. A confermarlo è il presidente d… - Graficnovel : RT @rtl1025: ?? 'L'indice #Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione'. A confermarlo è il presidente del Consigli… - ilfattovideo : Covid, Locatelli: “Da marzo -40% dei nuovi contagi, misure prese sono state efficaci. Ora avanti con le vaccinazion… - occhio_notizie : 'L'indice Rt è in ulteriore miglioramento. Siamo scesi del 40% più o meno, e tutto questo indica l'efficacia delle… - 1GROSSI : RT @AmbrosinoSalva3: Sono convinto che Locatelli non concederà mai che le cure a casa sono vincenti sul covid, sarebbe come ammettere di av… -