Covid, lo "strano" caso di Madrid: tutto aperto e meno morti di Milano

Milano, 9 apr — Una durissima doccia fredda per gli ultras del lockdown a ogni costo arriva da Madrid, nella cui Regione, se confrontata con la Lombardia, fa registrare sì un aumento dei casi ma un significativo decremento delle morti.

Madrid apre tutto e ha meno morti di Milano e Lombardia

La Regione di Madrid può contare su una popolazione di circa 6,6 milioni di abitanti, la Lombardia attorno ai 10 milioni. La differenza sta nel modello di contrasto alla diffusione del virus; la Comunidad madrilena ha infatti lasciato aperti bar, cinema, palestre, ristoranti, con un coprifuoco più generoso del nostro, fissato per le ore 23. Le chiusure sono state altamente selettive, motivate dal quadro di dati precisi e accurati, effettuando ...

