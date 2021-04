**Covid: lo sfogo di J-ax, 'ho avuto virus, gestione italiana fallimento catastrofico'** (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Il periodo più brutto della mia vita, ho avuto momenti in cui sono stato male ma mai, mai come il Covid. La paura, come è successo a me e a mia moglie, di lasciare nostro figlio orfano. La rabbia di sentirsi abbandonato dal tuo Stato, perché di amici che ti portano la spesa a casa ne trovi quanti ne vuoi. Ho avuto il covid, non ne ho voluto parlare prima per rispetto, io sono un privilegiato". Comincia così il durissimo j'accuse di J-ax, che in un video su Instagram rivela di aver passato il virus ("Io, mia moglie e mio figlio abbiamo appena fatto un molecolare, negativo") e attacca pesantemente la gestione politica italiana della pandemia. "Uno dei miei pensieri fissi è stato: come può una famiglia con tre figli che vive in un bilocale uscirne? L'effetto psicologico che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Il periodo più brutto della mia vita, homomenti in cui sono stato male ma mai, mai come il Covid. La paura, come è successo a me e a mia moglie, di lasciare nostro figlio orfano. La rabbia di sentirsi abbandonato dal tuo Stato, perché di amici che ti portano la spesa a casa ne trovi quanti ne vuoi. Hoil covid, non ne ho voluto parlare prima per rispetto, io sono un privilegiato". Comincia così il durissimo j'accuse di J-ax, che in un video su Instagram rivela di aver passato il("Io, mia moglie e mio figlio abbiamo appena fatto un molecolare, negativo") e attacca pesantemente lapoliticadella pandemia. "Uno dei miei pensieri fissi è stato: come può una famiglia con tre figli che vive in un bilocale uscirne? L'effetto psicologico che ...

