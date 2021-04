Covid, le news. Bollettino di oggi: 18.938 casi su 362.973 tamponi, 718 morti. LIVE (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è 5,2%. Calano di 60 unità le terapie intensive occupate, -705 i ricoveri ordinari. In calo il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sardegna verso la zona rossa, Calabria, E-R, Fvg, Lombardia, Piemonte e Toscana arancio Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-è 5,2%. Calano di 60 unità le terapie intensive occupate, -705 i ricoveri ordinari. In calo il valore dell'incidenza deiogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sardegna verso la zona rossa, Calabria, E-R, Fvg, Lombardia, Piemonte e Toscana arancio

