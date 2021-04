Covid, le news. Bollettino di oggi: 18.938 casi su 362.973 tamponi, 718 morti. LIVE (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività è 5,2%. Calano di 60 unità terapie intensive, giù i ricoveri ordinari (-705). I decessi sono 460 in un giorno (+258 per un ricalcolo sui dati della Sicilia). Firmata nuova ordinanza del Commissario straordinario Figliuolo: per i vaccini priorità a over 80 e persone fragili. Scende il valore dell'Rt nazionale a 0,92. Ma in 8 Regioni indice è maggiore di 1. Sardegna verso la zona rossa, Calabria, E-R, Fvg, Lombardia, Piemonte e Toscana arancio Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il tasso di positività è 5,2%. Calano di 60 unità terapie intensive, giù i ricoveri ordinari (-705). I decessi sono 460 in un giorno (+258 per un ricalcolo sui dati della Sicilia). Firmata nuova ordinanza del Commissario straordinario Figliuolo: per i vaccini priorità a over 80 e persone fragili. Scende il valore dell'Rt nazionale a 0,92. Ma in 8 Regioni indice è maggiore di 1. Sardegna verso la zona rossa, Calabria, E-R, Fvg, Lombardia, Piemonte e Toscana arancio

Advertising

LegaSalvini : ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROT… - repubblica : Muore di Covid a 29 anni: addio allo speaker Ciccio Marrone, voce del calcio nella sua Bitonto - repubblica : Covid, oltre 90mila positivi in Campania: al momento è la regione con più casi - angela_giuri : RT @glfelicetti: Confermato secondo focolaio #coronavirus in allevamento per pellicce nonostante presenza dei 'soli' riproduttori https://t… - MaraTahnee : RT @LAVonlus: #emergenzavisoni Confermato nel padovano secondo focolaio #coronavirus in allevamento italiano nonostante presenza dei 'soli'… -