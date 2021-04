Covid, la Serbia sospende le vaccinazioni agli stranieri (Di venerdì 9 aprile 2021) La Serbia ha sospeso temporaneamente le vaccinazioni antiCovid agli stranieri. E' quanto si evince da una notizia dell'agenzia di stampa Tanjug, che cita l a premier Ana Brnabic . L'annuncio, a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Laha sospeso temporaneamente leanti. E' quanto si evince da una notizia dell'agenzia di stampa Tanjug, che cita l a premier Ana Brnabic . L'annuncio, a ...

Advertising

OperaFisista : Belgrado sospende le vaccinazioni anti-Covid agli stranieri: somministrazioni solo ai serbi - Italia_Notizie : Belgrado sospende le vaccinazioni anti-Covid agli stranieri: somministrazioni solo ai serbi - DanieSteimer : RT @d_essere: BELGRADO 'Il meglio delle iniziative' Stop COVID fascism' protest march again in Belgrade, Serbia (in July the parliament in… - ADALGISA77 : RT @d_essere: BELGRADO 'Il meglio delle iniziative' Stop COVID fascism' protest march again in Belgrade, Serbia (in July the parliament in… - rep_bari : Viaggio a Belgrado per il vaccino anti Covid: tantissime richieste al consolato di Serbia in Puglia [di Isabella Ma… -