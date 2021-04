Covid Italia, Brusaferro: “Raggiunto plateau, si conferma decrescita lenta casi” (Di venerdì 9 aprile 2021) Coronavirus in Italia, la curva dei contagi ha Raggiunto il plateau. “Il quadro dell’Ue è con Paesi, anche ai nostri confini, che cominciano ad avere aree in rosso scuro, dove l’incidenza cresce, mentre l’Italia si sta schiarendo rispetto alle settimane scorse. La curva epidemiologica in Italia ha infatti Raggiunto il plateau” ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel suo intervento in conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia sull’epidemia di Covid-19 in Italia. “Ci troviamo in una fase di decrescita lenta, oggi vediamo confermato il dato”. Questo “è l’andamento dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Coronavirus in, la curva dei contagi hail. “Il quadro dell’Ue è con Paesi, anche ai nostri confini, che cominciano ad avere aree in rosso scuro, dove l’incidenza cresce, mentre l’si sta schiarendo rispetto alle settimane scorse. La curva epidemiologica inha infattiil” ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio, nel suo intervento in conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia sull’epidemia di-19 in. “Ci troviamo in una fase di, oggi vediamoto il dato”. Questo “è l’andamento dei ...

