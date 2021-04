Covid Italia, Brusaferro: "Raggiunto plateau, si conferma decrescita lenta casi" (Di venerdì 9 aprile 2021) Coronavirus in Italia, la curva dei contagi ha Raggiunto il plateau. "Il quadro dell'Ue è con Paesi, anche ai nostri confini, che cominciano ad avere aree in rosso scuro, dove l'incidenza cresce, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Coronavirus in, la curva dei contagi hail. "Il quadro dell'Ue è con Paesi, anche ai nostri confini, che cominciano ad avere aree in rosso scuro, dove l'incidenza cresce, ...

Advertising

Corriere : Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti siamo il Paese con più decessi tra i principali Stati dell’Union… - SkyTG24 : Sardegna in zona rossa dal 12 aprile: l’indice Rt è il più alto d’Italia (1.54) - RaiNews : M. #Villa (@emmevilla) #ISPI a @RaiStudio24: numero dei decessi in Italia avrebbe potuto essere dimezzato se avessi… - diego4all : RT @gzibordi: i dati sono falsi, non è vero che 1 morto su 3 (700 su 2mila al giorno) è 'Covid' perchè la mortalità è più bassa degli alt… - 9091campioni : @Mov5Stelle Avete impoverito l’Italia più voi che il COVID ?? -