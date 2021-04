Covid in Sicilia | ricalcolati 258 morti e il numero di guariti

Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - arual812 : RT @P_M_1960: #COVID Sono 18.938 i nuovi contagi e 718 le nuove vittime (comprese le 258 che la Sicilia ha aggiunto rivedendo i conteggi… - sellox2 : Il numero di decessi di oggi per Covid sono la dimostrazione che la #Sicilia aveva ragione. Era meglio spalmarli fino a metà 2022 ! - CardelliAc : RT @Agnese73186871: Mi dite come fate a stare tranquilli pensando che oggi hanno aggiunto 238 decessi di gennaio della regione Sicilia? Nu… - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Covid-19. Precisazione del direttore della Prevenzione del ministero della Salute Rezza.”Circa 19mila positivi mentre… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

...Eventi tromboembolici rari post vaccinazione sono stati segnalati anche per il vaccino anti -... Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna,, Toscana, Valle... Read More News Bimbo ......Eventi tromboembolici rari post vaccinazione sono stati segnalati anche per il vaccino anti -... Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna,, Toscana, Valle... Read More News Bimbo ...Sono 1.505 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.182 tamponi processati, con una incidenza del 4,7%. La Regione resta quinta per numero di contagi giornalieri. Le nuove vittime comunicate dalla ...Sono 1.505 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.182 tamponi processati, con una incidenza del 4,7%. La Regione resta quinta per numero di contagi giornalieri. Le nuove vittime comunicate dalla ...