Covid, in calo l’indice Rt nazionale. Quattro le regioni in zona rossa (Di venerdì 9 aprile 2021) Il monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute, ha evidenziato il calo dell’indice Rt nazionale allo 0,92 (era 0,98 la scorsa settimana). Il dato verrà ufficializzato nella giornata di oggi. Quattro le regioni in zona rossa, le altre in arancione. Scende l’Rt nazionale, Quattro regioni in rosso Le regioni Campania, Valle d’Aosta e Puglia resteranno probabilmente in rosso. Ad esse si potrebbe aggiungere la Sardegna attualmente in arancione. Passano dalla zona rossa a quella arancione Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. Ancora incerta la Calabria. Nelle prossime ore il ministro della Salute ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Il monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute, ha evidenziato ildelRtallo 0,92 (era 0,98 la scorsa settimana). Il dato verrà ufficializzato nella giornata di oggi.lein, le altre in arancione. Scende l’Rtin rosso LeCampania, Valle d’Aosta e Puglia resteranno probabilmente in rosso. Ad esse si potrebbe aggiungere la Sardegna attualmente in arancione. Passano dallaa quella arancione Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. Ancora incerta la Calabria. Nelle prossime ore il ministro della Salute ...

Advertising

salvalente11 : RT @LorenaLVilla: Un “miracolo” che comincia a essere banale. Ma per le due rampogne del Corriere il calo dei contagi è merito delle chiusu… - Curini : RT @LorenaLVilla: Un “miracolo” che comincia a essere banale. Ma per le due rampogne del Corriere il calo dei contagi è merito delle chiusu… - Cosenza2punto0 : Covid Italia, Rt nazionale a 0.92: ancora in calo ?? - occhio_notizie : 'L'indice Rt è in ulteriore miglioramento. Siamo scesi del 40% più o meno, e tutto questo indica l'efficacia delle… - silvanss3r : @luigidimaio @LaStampa MA CHE < COMBINAZIONE < a cui io non credo , IL POPOLO COMINCIA A SCENDERE NELLE PIAZZE , I… -