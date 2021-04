Covid – Il Senato vota sì al Protocollo per le cure domiciliari (Di venerdì 9 aprile 2021) – Esulta il Comitato promotore fondato dall’avvocato Grimaldi, che con Cavanna e Mangiagalli coordina medici in tutta Italia – Il Senato ha votato sì (con 212 voti favorevoli), affinché il Governo si attivi per l’istituzione di un Protocollo Unico Nazionale per la gestione domiciliare dei malati Covid. “Una vittoria – afferma in un comunicato il Comitato cura domiciliare Covid 19 – raggiunta grazie alla strenua battaglia contro virus da parte di tutti i medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 che in questo lungo anno hanno curato a casa i pazienti, dimostrando l’efficacia dello schema terapeutico e di un lavoro di squadra mai realizzatosi prima in Italia, e dello straordinario lavoro del fondatore e presidente Erich Grimaldi (nella foto), che ha dato vita ad un eccellente gruppo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) – Esulta il Comitato promotore fondato dall’avvocato Grimaldi, che con Cavanna e Mangiagalli coordina medici in tutta Italia – Ilhato sì (con 212 voti favorevoli), affinché il Governo si attivi per l’istituzione di unUnico Nazionale per la gestione domiciliare dei malati. “Una vittoria – afferma in un comunicato il Comitato cura domiciliare19 – raggiunta grazie alla strenua battaglia contro virus da parte di tutti i medici del Comitato Cura Domiciliare-19 che in questo lungo anno hanno curato a casa i pazienti, dimostrando l’efficacia dello schema terapeutico e di un lavoro di squadra mai realizzatosi prima in Italia, e dello straordinario lavoro del fondatore e presidente Erich Grimaldi (nella foto), che ha dato vita ad un eccellente gruppo ...

