COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: boom nel capoluogo (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.437 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 135 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 5, residenti nel comune di Avella; – 17, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 8, residenti nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 4, residenti nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Greci; – 6, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lauro; – 3, residenti nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.437 tamponi effettuati sono risultate positive al135 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 5, residenti nel comune di Avella; – 17, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 8, residenti nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 4, residenti nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Greci; – 6, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lauro; – 3, residenti nel comune di ...

