Covid, i nuovi colori delle regioni. La Sardegna sarà rossa, Lombardia diventa arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo il consueto monitoraggio settimanale, il ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze che entreranno in vigore da lunedì 12 aprile. L'Italia si avvia a diventare tutta arancione, con 4 regioni in zona rossa: Campania e Puglia rimangono nella fascia di rischio più alta. Confermato il rosso per la Valle d'Aosta, fascia nella quale passa anche la Sardegna. Passano in arancione Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana

