Covid, Gran Bretagna apre a viaggi in estate (Di venerdì 9 aprile 2021) Boris Johnson pronto ad allentare le restrizioni Covid in Gran Bretagna sui viaggi all’estero dalla seconda metà di giugno. A renderlo possibile sarà il nuovo sistema a semaforo per la suddivisione dei Paesi a seconda del rischio: vi sarà una gradazione delle cautele e delle limitazioni. Verde, arancione e rosso, con quest’ultimo che rappresenterà l’allerta massima. A confermarlo il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, lasciando tuttavia aperta la questione della possibile introduzione di un passaporto vaccinale. Ribadito invece l’obbligo di sottoporsi a test anche per gli spostamenti da e per le mete della lista verde. In merito, proprio Shapps ha assicurato l’avvio di iniziative per garantire l’accesso a test low cost ai viaggiatori: nel Regno Unito il servizio sanitario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Boris Johnson pronto ad allentare le restrizioniinsuiall’estero dalla seconda metà di giugno. A renderlo possibile sarà il nuovo sistema a semaforo per la suddivisione dei Paesi a seconda del rischio: vi sarà una gradazione delle cautele e delle limitazioni. Verde, arancione e rosso, con quest’ultimo che rappresenterà l’allerta massima. A confermarlo il ministro dei Trasporti,t Shapps, lasciando tuttavia aperta la questione della possibile introduzione di un passaporto vaccinale. Ribadito invece l’obbligo di sottoporsi a test anche per gli spostamenti da e per le mete della lista verde. In merito, proprio Shapps ha assicurato l’avvio di iniziative per garantire l’accesso a test low cost aiatori: nel Regno Unito il servizio sanitario ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare due test rapi… - bezzifer : Vaccino Covid, il successo della Gran Bretagna non c’entra con Brexit - infoitinterno : Covid, Speranza: “Firmerò ordinanza, gran parte Italia in arancione” - LaPresse_news : Covid, Speranza: “Firmerò ordinanza, gran parte Italia in arancione” - realferrarista : RT @FormulaPassion: #Silverstone vuole il pass vaccinale #F1 #BritishGP ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gran Piano Biden, obiettivo elettricità senza emissioni di carbonio al 2035 ...presentato il 31 marzo un piano di rilancio per uscire dalla crisi causata dalla pandemia da Covid -... La gran parte di quelle centrali a carbone e a gas, entro il 2035, dovrà quindi essere chiusa e non ...

Moto: a buon punto nuovo circuito per Gp Indonesia A ogni modo - considerando l'attuale pandemia da Covid - 19 - tutte le parti coinvolte hanno concordato che il debutto della pista per quanto riguarda il primo Gran Premio del Campionato del Mondo di ...

Vaccino Covid, il successo della Gran Bretagna non c’entra con Brexit Il Fatto Quotidiano Astrazeneca, Crisanti: "Nessun rischio per chi deve fare la seconda dose" un caso su un milione nella popolazione normale» ma «adesso sono state osservate con una frequenza maggiore, circa 1-2 ogni 100mila vaccinati. Sono stati analizzati 86 casi di cui 19 fatali ...

Il presidente Gardini: occasione unica per attirare investimenti e creare 4,2 milioni di posti di lavoro da qui al 2030 Tra il 2000 e il 2019 l'Italia ha perso 380 miliardi di ricchezza (pari ad almeno 10 leggi finanziarie in tempi pre Covid) rispetto alla crescita ... sul terreno 85 miliardi di euro. Investire ...

...presentato il 31 marzo un piano di rilancio per uscire dalla crisi causata dalla pandemia da-... Laparte di quelle centrali a carbone e a gas, entro il 2035, dovrà quindi essere chiusa e non ...A ogni modo - considerando l'attuale pandemia da- 19 - tutte le parti coinvolte hanno concordato che il debutto della pista per quanto riguarda il primoPremio del Campionato del Mondo di ...un caso su un milione nella popolazione normale» ma «adesso sono state osservate con una frequenza maggiore, circa 1-2 ogni 100mila vaccinati. Sono stati analizzati 86 casi di cui 19 fatali ...Tra il 2000 e il 2019 l'Italia ha perso 380 miliardi di ricchezza (pari ad almeno 10 leggi finanziarie in tempi pre Covid) rispetto alla crescita ... sul terreno 85 miliardi di euro. Investire ...