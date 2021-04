Covid | Gelmini | “Da 20 aprile speriamo qualcosa si possa aprire”

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Abbiamo la convinzione, la certezza, che il piano vaccinazioni sta andando avanti. Oggi di fronte a questo virus abbiamo un antidoto: il piano vaccinazioni, pur con delle criticità, sta andando avanti, c’é una leale collaborazione tra le Regioni, il generale Figliuolo, la Protezione Civile, il Ministero della Salute. Vogliamo riil Paese in sicurezza, in questo mese abbiamo riaperto le scuole, fatto ripartire i concorsi, maggio deve essere il mese della riapertura delle attività economiche e ci auguriamo, ovviamente sulla base dell’andamento dei contagi e delle vaccinazioni, che sigià dal 20”. Così, a Radio anch’io, Mariastella, ministro degli Affari regionali. “Il Paese è chiuso da un anno, ormai anche i provvedimenti di chiusura hanno un ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” - restoalsud : Covid, Gelmini “A maggio riapriremo le attività economiche” - - ricatti88 : RT @MediasetTgcom24: Gelmini alle Regioni: 'Chi vaccinerà di più riaprirà prima' #covid - MedicalScitech : RT @MediasetTgcom24: Gelmini alle Regioni: 'Chi vaccinerà di più riaprirà prima' #covid - MediasetTgcom24 : Gelmini alle Regioni: 'Chi vaccinerà di più riaprirà prima' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gelmini

Roma, 09 apr 07:54 - Dobbiamo riaprire, ma in sicurezza". È il compromesso con cui Mariastella, ministra degli Affari regionali, vuole tenere assieme......al giorno a fine mese L'obiettivo di somministrare 500mila dosi al giorno di vaccino antiè ... il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella, il ministro dell'Economia ...ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo riaprire, ma in sicurezza". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali, in un'intervista al Corriere della Sera. "Auspichiamo che si possa fare giá da ...ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo riaprire, ma in sicurezza”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali, in un’intervista al Corriere della Sera. “Auspichiamo che si possa fare già da ...