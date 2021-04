Covid | Gelmini | «Ci auguriamo che si possa aprire qualcosa già dal 20 aprile»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Mariastella, Ministro degli Affari Regionali, ha parlato delle possibili date in cui potranno avvenire le riaperture delle attività economiche che sono state chiuse a causa delle regole anti-imposte per tenere a bada la diffusione dei contagi. Secondo lagià il 20ci potranno essere delle riaperture, ma chiaramente questo dipenderà dall'andamento dei contagi e della campagna vaccinale. Mariastellaparla delle riaperture delle attività economiche «Abbiamo la convinzione, la certezza, che il piano vaccinazioni sta andando avanti. Oggi di fronte a questo virus abbiamo un antidoto: il piano vaccinazioni, pur con delle criticità, sta andando avanti, c'é una leale collaborazione tra le Regioni, il generale Figliuolo, la Protezione Civile, il Ministero della Salute», ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” - princigallomich : Covid, Gelmini “A maggio riapriremo le attività economiche” - bizcommunityit : Covid, Gelmini: 'Da 20 aprile speriamo qualcosa si possa aprire' - infoitinterno : Covid, Gelmini: 'Da 20 aprile speriamo qualcosa si possa aprire' - abruzzoweb : COVID, GELMINI A REGIONI: “CHI VACCINERA’ DI PIU’ RIAPRIRA’ PRIMA” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gelmini

... l'obiettivo è far ripartire quanto prima l'Italia post. Significa ovviamente riaperture , ...il premier e lo ha ribadito questa mattina la ministra degli Affari regionali Mariastellaa ......in Francia una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda di un altro vaccino anti -. ... 09 apr 08:37alle Regioni: "Chi vaccinerà di più riaprirà prima" 'Chi vaccinerà di più ...«Maggio deve essere il mese della riapertura delle attività economiche, del ritorno alla vita, speriamo che sulla base dei dati si possa riaprire qualcosa anche ad aprile»: Mariastella Gelmini a «Radi ...In base al decreto covid del 6 aprile, intorno al 20 del mese il Governo ... Riapertura parrucchieri in zona rossa e turismo Secondo Maria Stella Gelmini, invece, ministra degli Affari Regionali, è ...