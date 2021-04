Covid Fvg, oggi 336 contagi e 29 morti: bollettino 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 336 i contagi da coronavirus resi noti in Friuli Venezia Giulia oggi, 9 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 29 morti. Nel dettaglio, su 6.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,35%. Sono inoltre 2.421 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 108 casi (4,46%). I decessi segnalati sono 24, a cui se ne aggiungono 5 pregressi, i ricoveri nelle terapie rimangono 77 mentre come quelli in altri reparti scendono a 529. I decessi complessivamente ammontano a 3.482, con la seguente suddivisione territoriale: 737 a Trieste, 1.844 a Udine, 644 a Pordenone e 257 a Gorizia. I totalmente guariti sono 81.048, i clinicamente guariti 4.548, mentre le persone in isolamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 336 ida coronavirus resi noti in Friuli Venezia Giulia, 9, secondo i dati deldella regione. Registrati altri 29. Nel dettaglio, su 6.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovicon una percentuale di positività del 3,35%. Sono inoltre 2.421 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 108 casi (4,46%). I decessi segnalati sono 24, a cui se ne aggiungono 5 pregressi, i ricoveri nelle terapie rimangono 77 mentre come quelli in altri reparti scendono a 529. I decessi complessivamente ammontano a 3.482, con la seguente suddivisione territoriale: 737 a Trieste, 1.844 a Udine, 644 a Pordenone e 257 a Gorizia. I totalmente guariti sono 81.048, i clinicamente guariti 4.548, mentre le persone in isolamento ...

Advertising

il_piccolo : Il presidente Peratoner a nome di «350 colleghi» lancia l'allarme sulla situazione ospedaliera in regione: «I veri… - TgrRaiFVG : Il FVG è la regione che ha reagito meglio al contraccolpo occupazionale della crisi. Cosa ha permesso questo risult… - fisco24_info : Covid Fvg, oggi 336 contagi e 29 morti: bollettino 9 aprile: I dati e la tabella della regione… - TgrRaiFVG : In FVG su 6.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi (3,35%). Realizzati anche 2.421 test rapid… - Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 336 casi su 9.224 test, 29 decessi. In terapia intensiva 77 degenti, in altri reparti 529 #ANSA -