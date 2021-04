Covid Emilia Romagna, oggi 1.488 contagi e 36 morti: bollettino 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 1.488 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 9 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 36 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 26.970 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%. Da inizio pandemia sono morte 12.307 persone nella Regione. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede in testa Modena con 297 nuovi casi, seguita da Bologna con 203,poi Reggio Emilia (202), Rimini (157), Ferrara (154) e Ravenna (125). Seguono Parma (101), Forlì (98), Cesena (79) e, infine, Piacenza (37) e il Circondario imolese (35). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 1.488 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 9. Nella tabella si fa riferimento ad altri 36. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 26.970 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%. Da inizio pandemia sono morte 12.307 persone nella Regione. L’età media dei nuovi positivi diè 42,7 anni. La situazione deinelle province vede in testa Modena con 297 nuovi casi, seguita da Bologna con 203,poi Reggio(202), Rimini (157), Ferrara (154) e Ravenna (125). Seguono Parma (101), Forlì (98), Cesena (79) e, infine, Piacenza (37) e il Circondario imolese (35). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ...

