Covid, Ecdc: "Rosso scuro per 7 regioni Italia, Sardegna rossa" (Di venerdì 9 aprile 2021) In Italia restano 7 le regioni in Rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid 19, nella mappa epidemiologica d'Europa aggiornata dall'Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ma cambia l'elenco: e infatti a colorarsi di Rosso scuro questa settimana è la Toscana, che si va ad aggiungere a Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia. Le Marche e le province autonome di Trento e Bolzano tornano rosse, abbandonando il Rosso scuro. E si colora di Rosso questa settimana anche la Sardegna che per diverso tempo è stata arancione, colore che contraddistingue un livello più basso di rischio.

