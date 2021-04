Covid, De Rossi ricoverato all’ospedale Spallanzani: le sue condizioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Covid, De Rossi ricoverato all’ospedale Spallanzani: ecco le condizioni dell’ex centrocampista della Nazionale italiana. Paura in queste ore per Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale italiana – secondo quanto riferito da alcuni media nazionali – sarebbe infatti ricoverato da ieri sera all’ospedale Spallanzani di Roma dopo essere risultato positivo al Covid. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 aprile 2021), De: ecco ledell’ex centrocampista della Nazionale italiana. Paura in queste ore per Daniele De. L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale italiana – secondo quanto riferito da alcuni media nazionali – sarebbe infattida ieri seradi Roma dopo essere risultato positivo al. L'articolo proviene da Inews.it.

