Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo "Spallanzani". I medici: è in discrete condizioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani per Covid. L'ex centrocampista della Roma, adesso nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, insieme ad altri tre membri dell'equipe azzurra. Il ricovero è avvenuto nella serata di ieri. Il caso ha voluto che la prima uscita dell'ex-capitano della Roma con l'Italia, dopo aver siglato un accordo con la Figc, coincidesse con l'insorgere di un focolaio di Covid nella Nazionale. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il campione del mondo avrebbe contratto una polmonite, ma le sue condizioni sono discrete.

