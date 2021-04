Covid: Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani. Ha la polmonite: condizioni 'discrete' (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani , l ospedale romano all avanguardia nelle cure del Covid e delle infezioni polmonari . E la conseguenza del virus che lo ha colpito nell ambito del cluster ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 aprile 2021)De, l ospedale romano all avanguardia nelle cure dele delle infezioni polmonari . E la conseguenza del virus che lo ha colpito nell ambito del cluster ...

Advertising

FBiasin : '#DeRossi ricoverato per Covid all'Ospedale Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale'. Forza Daniele. - Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - Dixy62553861 : RT @Adnkronos: ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - Claplaz : Daniele De Rossi, 37 anni, sano come un pesce, si becca il Covid in Nazionale e dopo una settimana di febbre e toss… -