Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani di Roma (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi è ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma per Covid. L'ex centrocampista ha contratto la malattia insieme ad altri sei membri dello staff della Nazionale italiana, a un dipendente federale e a sette giocatori. De Rossi è risultato positivo il 31 marzo, la sera della partita tra Lituania e Italia, alla sua prima uscita con la Nazionale dopo aver firmato un accordo tecnico con la Federcalcio. Dopo una Tac all'ospedale San Camillo, i medici hanno consigliato all'ex calciatore della Roma il ricovero in via precauzionale. De Rossi non si trova, comunque, in terapia intensiva.

