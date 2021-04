Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani: come sta? (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma, è risultato positivo al Covid la settimana scorsa e ha dovuto subire un ricovero presso l’ospedale Spallanzani: scopriamo come sta. Leggi anche: Isola dei Famosi: perché Beppe Braida si è ritirato? C’entra il Covid (VIDEO) Daniele De Rossi ricoverato per Covid: un focolaio nella Nazionale Daniele De Rossi è... Leggi su donnapop (Di venerdì 9 aprile 2021)De, ex calciatore della Roma, è risultato positivo alla settimana scorsa e ha dovuto subire un ricovero presso l’ospedale: scopriamo. Leggi anche: Isola dei Famosi: perché Beppe Braida si è ritirato? C’entra il(VIDEO)Deper: un focolaio nella NazionaleDeè...

Advertising

FBiasin : '#DeRossi ricoverato per Covid all'Ospedale Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale'. Forza Daniele. - Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - stomalissimo : RT @FBiasin: '#DeRossi ricoverato per Covid all'Ospedale Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale'. Forza Daniele. - Dixy62553861 : RT @Adnkronos: ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ -