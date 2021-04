Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 aprile 2021 - Daniele De Rossi è ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma da ieri sera. Queste le ultime notizie in merito all'ex giocatore giallorosso, risultato positivo al Coronavirus in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 aprile 2021 -Deall'ospedaledi Roma da ieri sera. Queste le ultime notizie in merito all'ex giocatore girosso, risultato positivo al Coronavirus in ...

Advertising

Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - FBiasin : '#DeRossi ricoverato per Covid all'Ospedale Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale'. Forza Daniele. - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - atmmta00 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - Pall_Gonfiato : Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani di Roma dopo il focolaio in Nazionale -