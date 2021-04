**Covid: Casellati vede Figliuolo, 'vaccini fondamentale per ritorno normalità'** (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Con il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, per parlare della campagna vaccinale, passaggio fondamentale per il ritorno alla normalità del Paese". Lo scrive su Instagram la presidente del Senato Elisabetta Casellati, postando una foto dell'incontro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Con il Generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, per parlare della campagna vaccinale, passaggioper ilalladel Paese". Lo scrive su Instagram la presidente del Senato Elisabetta, postando una foto dell'incontro.

