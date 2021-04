Covid Campania, via alle vaccinazioni per gli over 60: da domani l'adesione, qui il link (Di venerdì 9 aprile 2021) Covid, l'Unità di crisi della Regione Campania comunica che da domani mattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 aprile 2021), l'Unità di crisi della Regionecomunica che damattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69...

Advertising

repubblica : Covid, oltre 90mila positivi in Campania: al momento è la regione con più casi - repubblica : ?? Covid, la Sardegna diventa rossa come Campania, Puglia e Valle d'Aosta. Stretta si allenta per Piemonte, Lombardi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Ecco l’aggiornamento??… - NIrpinia : Vaccinazione Covid dai 60 anni in su: in Campania via alle prenotazioni. Il link - Paesedellanima : RT @repubblica: Covid, oltre 90mila positivi in Campania: al momento è la regione con più casi -