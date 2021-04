Covid Campania, oggi 2.225 contagi e 31 morti: bollettino 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 2.225 i contagi da coronavirus resi noti in Campania oggi, 9 aprile, secondo il bollettino della regione. Da ieri, registrati 31 morti. I nuovi positivi sintomatici sono 763. Tra i decessi, 21 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania è 5.734. I nuovi guariti sono 1.967, il totale dei guariti sale a 256.145. In Campania sono 148 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.558 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 2.225 ida coronavirus resi noti in, 9, secondo ildella regione. Da ieri, registrati 31. I nuovi positivi sintomatici sono 763. Tra i decessi, 21 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi inè 5.734. I nuovi guariti sono 1.967, il totale dei guariti sale a 256.145. Insono 148 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.558 i pazientiricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

