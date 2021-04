Covid | caccia ai furbetti del vaccino | oltre 2 milioni sotto la voce “altro”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo il report del generale Figliuolo, ad oggi su 12di dosi somministrate circa 2sonola”: molte di esse sono state destinate aidel. La Commissione Antimafia ha aperto un’istruttoria. Credit: Jens Schlueter/Getty ImagesDurante la conferenza stampa a Palazzo Chigi di ieri, giovedì 8 aprile, il presidente del Consiglio Mario Draghi si è espresso con fermezza nei confronti di chi non aspetta il proprio turno per la somministrazione delanti-. “Con che coscienza un giovane salta la lista e si fa vaccinare, sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte le persone over 75 e le persone fragili?”, si è chiesto il premier rispondendo alla domanda di un giornalista. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid caccia

Corriere della Sera

della storia, quindi, ma Ciro Immobile ha festeggiato negli ultimi due mesi solo in ... A Verona lo sprint per la Scarpa d'Oro approfondimento Lazio, Simone Inzaghi positivo alDetto che ...Laall'uomo si è conclusa due ore a Bedias, ad una sessantina di chilometri da Bryan, la ...da immunizzare e mini bond turismo' 9 Aprile 2021 "Avanti con i vaccini per rendere le isole...Secondo il report del generale Figliuolo, ad oggi su 12 milioni di dosi somministrate circa 2 milioni sono sotto la voce "altro": molte di esse sono state destinate ai furbetti del vaccino.Dopo aver saltato la seconda tappa a causa di alcune positività al Covid-19, la Brixia Brescia è pronta per tornare a essere grande protagonista nella Serie A 2021 di ginnastica artistica e sabato 10 ...