Covid | Brasile | nuovo record di 4 249 morti in 24 ore

Il Brasile ha registrato un nuovo record giornaliero di decessi provocati dal coronavirus: nelle ultime 24 ore sono morte nel Paese 4.249 persone, il livello più alto dall'inizio della pandemia.

