Covid: aumentano i contagi, da domenica zona rossa in tutta la provincia di Palermo (Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo". E' quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione Siciliana. Il provvedimento entrerà in vigore da domenica 11 fino a giovedì 22 aprile. zona rossa, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, anche a Marsala, in provincia di Trapani, e a San Cataldo nel nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021), 9 apr. (Adnkronos) - "Considerata la repentina evoluzione deie la diffusione delle varianti del, inla, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'ordinanza che dispone lain tutti i Comuni della Città metropolitana di". E' quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione Siciliana. Il provvedimento entrerà in vigore da11 fino a giovedì 22 aprile., così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, anche a Marsala, indi Trapani, e a San Cataldo nel nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà ...

Advertising

Corriere : L’anomalia del Cile: su i vaccinati, ma anche i contagi. Ecco perché (e cosa ci deve insegnare) - meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - infoitinterno : Covid, in Veneto aumentano i decessi: 38 (ieri 24). Zaia: «Se altre Regioni non vogliono le dosi di AstraZeneca, le… - ag_notizie : Aumentano i contagi, vietato consumare alimenti e bevande per strada - TV7Benevento : Covid: aumentano i contagi, da domenica zona rossa in tutta la provincia di Palermo... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano Il peso della pandemia sui diritti umani e le altre notizie sul virus ... dove a gennaio sono morte decine di persone malate di covid a causa della mancanza di bombole di ... In Cile aumentano i ricoveri in terapia intensiva di pazienti di meno di 39 anni , il cui numero ha ...

Aprile mese della prevenzione alcologica: idati modenesi su dipendenza e abuso di alcol ...di alcol e psicofarmaci in generale e in particolare in questo periodo di pandemia da Covid - 19 ... Eppure, è proprio in questi momenti che aumentano i rischi di cadere nelle trappole subdole delle ...

Covid: aumentano le richieste di lavoro sul portale Agrijob Agenzia ANSA Covid, medici: "Fase delicatissima, siamo ad apice terza ondata" "Serve molta attenzione, siamo in una fase delicatissima. Siamo arrivati all'apice della terza ondata pandemica e finalmente la curva sembra scendere. Proprio per questo non bisogna abbassare la guard ...

Covid. L’allarme della Lilt Firenze: “Ritardi preoccupanti nelle diagnosi dei tumori” 09 APR - “Passata l’emergenza Covid negli ospedali, corriamo il rischio di averne subito un’altra: l’aumento dei malati oncologici a causa dei ritardi dell’attività di screening e delle diagnosi preco ...

... dove a gennaio sono morte decine di persone malate dia causa della mancanza di bombole di ... In Cilei ricoveri in terapia intensiva di pazienti di meno di 39 anni , il cui numero ha ......di alcol e psicofarmaci in generale e in particolare in questo periodo di pandemia da- 19 ... Eppure, è proprio in questi momenti chei rischi di cadere nelle trappole subdole delle ..."Serve molta attenzione, siamo in una fase delicatissima. Siamo arrivati all'apice della terza ondata pandemica e finalmente la curva sembra scendere. Proprio per questo non bisogna abbassare la guard ...09 APR - “Passata l’emergenza Covid negli ospedali, corriamo il rischio di averne subito un’altra: l’aumento dei malati oncologici a causa dei ritardi dell’attività di screening e delle diagnosi preco ...