Covid | 88enne porta la Regione Sardegna in tribunale per farsi vaccinare

Advertising

sabarobe : #Anziana 88enne ancora senza #vaccino #covid19 #covid_19 ricorso in Tribunale contro la #Regione #Sardegna. Perché… - Lucia39134555 : RT @014pelletterie: I dati covid di oggi sono ancora peggiori Bar, ristoranti, palestre, negozi ect chiusi Non vedo mio padre 88enne da i p… - 014pelletterie : I dati covid di oggi sono ancora peggiori Bar, ristoranti, palestre, negozi ect chiusi Non vedo mio padre 88enne da… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 88enne

...non è riuscita ad accedere al portale della Regione per prenotare la vaccinazione anti -. ... L'le ha tentate davvero tutte, persino un blitz alla Fiera di Cagliari dove, però, è stata ...Due invece della provincia di Pesaro Urbino, un 84enne di Mercatello sul Metauro e di undi Belforte all'Isauro. Intanto quella del pesarese resta la zona più colpita a livello di nuovi ...Inoltre, per settimane non è riuscita ad accedere al portale della Regione per prenotare la vaccinazione anti-Covid. Così una donna di 88 anni ... pur eseguendo la procedura indicata in maniera ...In 24 ore 15 morti correlati al Covid-19 nelle Marche: otto donne e sette uomini ... Due vittime del Pesarese (un 84enne di Mercatello sul Metauro e un 88enne di Belforte all’Isauro), due della ...