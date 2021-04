Covid-19: un nuovo, innovativo tipo di tampone (Di venerdì 9 aprile 2021) In quasi sette anni di ricerca sui sistemi di stampa 3D nel Media Lab del MIT, Jifei Ou ha iniziato a sospettare che il lavoro potesse portare a prodotti migliori. Non avrebbe mai potuto immaginare che avrebbe aiutato ad affrontare le carenze di approvvigionamento causate da una pandemia globale. Dal marzo dello scorso anno, l’azienda del signor Ou, la OPT Industries, lavora con gli ospedali per fornire un nuovo tipo di tampone nasale per i test Covid-19. I tamponi fanno uso di strutture sottili e simili a capelli. Piccoli reticoli intrecciati all’interno dei tamponi OPT che consentono loro di assorbire e rilasciare più fluido rispetto ai tamponi convenzionali. Ad oggi, l’azienda ha fornito oltre 800.000 tamponi a una serie di organizzazioni sanitarie e di test a casa, contribuendo a far fronte a una carenza che ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 aprile 2021) In quasi sette anni di ricerca sui sistemi di stampa 3D nel Media Lab del MIT, Jifei Ou ha iniziato a sospettare che il lavoro potesse portare a prodotti migliori. Non avrebbe mai potuto immaginare che avrebbe aiutato ad affrontare le carenze di approvvigionamento causate da una pandemia globale. Dal marzo dello scorso anno, l’azienda del signor Ou, la OPT Industries, lavora con gli ospedali per fornire undinasale per i test-19. I tamponi fanno uso di strutture sottili e simili a capelli. Piccoli reticoli intrecciati all’interno dei tamponi OPT che consentono loro di assorbire e rilasciare più fluido rispetto ai tamponi convenzionali. Ad oggi, l’azienda ha fornito oltre 800.000 tamponi a una serie di organizzazioni sanitarie e di test a casa, contribuendo a far fronte a una carenza che ...

Advertising

rtl1025 : ?? E' sempre più allarmante la diffusione del #Covid in #Turchia. Il ministero della Salute di Ankara ha registrato… - carlaruocco1 : Il discorso di @GiuseppeConteIT ci proietta verso un nuovo @Mov5Stelle. Con il Governo #Conte2 il Paese ha ottenuto… - giorgio_gori : Il nuovo Decreto #Covid prevede la chiusura di bar e ristoranti fino al 30 aprile. È l’ennesimo sacrificio chiesto… - RobRe62 : RT @DanieleDann1: ?? In #Brasile nuovo record di morti (4.249 morti in 24 ore) per #COVID19. È il Paese dove si registrano più morti nonosta… - CNAVenetOvest : firmato il nuovo #protocollo anti #covid da applicare sul #lavoro ?? cambiano alcune regole per la #sicuezza e… -