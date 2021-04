Covid-19: per la Valle d’Aosta confermata la zona rossa (Di venerdì 9 aprile 2021) La Presidenza della Regione informa che, sulla base dei dati relativi al contagio Covid-19 sul territorio regionale e a seguito del monitoraggio settimanale effettuato da parte della Cabina di regia istituita dal Ministero della Salute, per la Valle d’Aosta viene confermata la classificazione in zona rossa anche per la prossima settimana. Su tutto il territorio regionale dovranno essere dunque adottate le misure di contenimento del contagio previste nel DPCM 2 marzo 2021 e nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 del Consiglio dei Ministri. Nella giornata di lunedì 12 aprile 2021, il Presidente della Regione Erik Lavevaz firmerà una nuova ordinanza per la proroga delle misure poste in essere il 6 aprile. La Regione Lombardia invece passerà in zona arancione da ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 aprile 2021) La Presidenza della Regione informa che, sulla base dei dati relativi al contagio-19 sul territorio regionale e a seguito del monitoraggio settimanale effettuato da parte della Cabina di regia istituita dal Ministero della Salute, per lavienela classificazione inanche per la prossima settimana. Su tutto il territorio regionale dovranno essere dunque adottate le misure di contenimento del contagio previste nel DPCM 2 marzo 2021 e nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 del Consiglio dei Ministri. Nella giornata di lunedì 12 aprile 2021, il Presidente della Regione Erik Lavevaz firmerà una nuova ordinanza per la proroga delle misure poste in essere il 6 aprile. La Regione Lombardia invece passerà inarancione da ...

