Covid 19, De Luca: “Criteri demenziali del Governo a livello nazionale” (VIDEO) (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governatore Vincenzo De Luca attacca il Governo presieduto da Mario Draghi: “Perché 210mila vaccini in meno alla Campania?”. E svela un nuovo obiettivo: “Immunizzare la città di Napoli entro giugno-luglio”. Nella diretta social di oggi, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, attacca il Governo presieduto da Mario Draghi in merito alle forniture del Leggi su 2anews (Di venerdì 9 aprile 2021) Il governatore Vincenzo Deattacca ilpresieduto da Mario Draghi: “Perché 210mila vaccini in meno alla Campania?”. E svela un nuovo obiettivo: “Immunizzare la città di Napoli entro giugno-luglio”. Nella diretta social di oggi, il governatore della Campania, Vincenzo De, attacca ilpresieduto da Mario Draghi in merito alle forniture del

