Covid-19, cambia tutto dal 13 aprile: l’importante svolta in arrivo (Di venerdì 9 aprile 2021) Italia pronta a tingersi di arancione. Da martedì 13 aprile gran parte del Paese potrebbe ottenere un allentamento delle misure restrittive. Molte delle regioni attualmente in zona rossa, infatti, dopo il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore della sanità di venerdì, potrebbero cambiare colore. Non ci saranno, però, zone gialle, al momento escluse per decreto fino al 30 aprile. In attesa delle nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, sono attualmente in zona arancione Veneto, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Basilicata, Sicilia, Sardegna e le province autonome di Bolzano e Trento. In zona rossa: Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Valle D'Aosta, Toscana, Puglia, Calabria e Campania. Le Regioni che potrebbero passare dal rosso all’arancione sono ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 9 aprile 2021) Italia pronta a tingersi di arancione. Da martedì 13gran parte del Paese potrebbe ottenere un allentamento delle misure restrittive. Molte delle regioni attualmente in zona rossa, infatti, dopo il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore della sanità di venerdì, potrebberore colore. Non ci saranno, però, zone gialle, al momento escluse per decreto fino al 30. In attesa delle nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, sono attualmente in zona arancione Veneto, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Basilicata, Sicilia, Sardegna e le province autonome di Bolzano e Trento. In zona rossa: Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Valle D'Aosta, Toscana, Puglia, Calabria e Campania. Le Regioni che potrebbero passare dal rosso all’arancione sono ...

Advertising

ciccioetna : Catania, quei ventenni ricoverati in ospedale con polmoniti severe: come cambia l'epidemia - skuolanet : Covid, cosa cambia per la scuola? ?? Scopriamolo insieme ?? - infoiteconomia : Regole sul lavoro Covid: cosa cambia per smart working e mascherine - Maux735 : @Cr1st14nM3s14n0 senza voler togliere nulla alla drammaticità dei numeri (il totale dei morti Covid in Italia non c… - CScrotone : @AlbertoStefane4 @lforesti @AlfonsoFuggetta In realtà, visto che i morti covid under 40 senza altre patologie sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambia La voce della Politica A Matera arriva il tour nazionale dell'UGL "Il Lavoro Cambia anche Noi!" ... a bordo di un bus, in occasione della Festa del Lavoro col motto "Il Lavoro Cambia anche Noi!". Il ... Inoltre, in questo periodo di crisi economica a causa della pandemia da Covid - 19 è opportuno ...

L'Italia cambia colore: Puglia resta rossa, 6 regioni in arancio: anche Basilicata ...cambia ancora colore. Come ogni venerdì, la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts decide oggi sul cambio di colore delle regioni italiane in relazione alle misure anti - Covid. Il ...

Cambia campagna vaccini Italia, rischio rallentamento - Sanità Agenzia ANSA Mercato Juventus, “Stampa”: incontro col PSG, Paratici propone lo scambio Leggi anche: Juventus Genoa, Pirlo cambia ancora: torna Dybala dal primo minuto Il club bianconero non può permettersi di sborsare quella cifra, complice le rigide regole imposte da un bilancio che ...

Presidente Calabria: “Dal 12 aprile regione torna in zona arancione” Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha comunicato al presidente della Giunta, Nino Spirlì, il cambio di fascia della Calabria ... E continuiamo a essere troppo esposti agli assalti del Covid.

... a bordo di un bus, in occasione della Festa del Lavoro col motto "Il Lavoroanche Noi!". Il ... Inoltre, in questo periodo di crisi economica a causa della pandemia da- 19 è opportuno ......ancora colore. Come ogni venerdì, la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts decide oggi sul cambio di colore delle regioni italiane in relazione alle misure anti -. Il ...Leggi anche: Juventus Genoa, Pirlo cambia ancora: torna Dybala dal primo minuto Il club bianconero non può permettersi di sborsare quella cifra, complice le rigide regole imposte da un bilancio che ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha comunicato al presidente della Giunta, Nino Spirlì, il cambio di fascia della Calabria ... E continuiamo a essere troppo esposti agli assalti del Covid.