Covid-19 | Brusaferro | l' Italia ha raggiunto il plateau | confermata lenta decrescita

(Di venerdì 9 aprile 2021) "In altri Paesi c'è una ricrescita" dice il presidente dell'Iss, "livello terapie intensive si sta stabilizzando"

Roma, 09 apr 17:41 - Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, nel corso della conferenza stampa sull'andamento epidemiologico nel...... precisa il presidente dell'Iss, Silvio. Secondo il ministro della Salute Roberto ... Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul ...Sono 18.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +17.221 ... «I dati risentono del periodo festivo per Pasqua», precisa il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. Secondo il ministro ...Roma, 09 apr 17:41 - (Agenzia Nova) - Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese, ha chiarito che "il ...