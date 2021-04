Covid-19 | 718 morti nelle ultime 24 ore | tasso di positività al 5 | 2%

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.221. Sono invece 718 le vittime in un giorno (ieri 487). In totale i casi da inizio epidemia sono 3.736.526, i113.579. Gli attualmente positivi sono 536.361 (-7.969 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.086.586 (+26.175), in isolamento domiciliare ci sono 504.612 persone (-7.204).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento, oggi i nuovi colori delle regioni In Italia, dall'... Le vittime in totale sono 113.579, con decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale ... 718 i decessi, cifra che comprende però, sottolinea il ministero, anche 250 vittime non segnalate ieri dalla Regione SIcilia. 362.973 i tamponi effettuati con un tasso di positività che torna a ...