Covid | 18 938 nuovi casi e 718 morti | il bollettino del 9 aprile 2021

(Di venerdì 9 aprile 2021)Italia,oggi 9, contagi, guariti Ultime 24 ore: 18.938 Decessi: 718 Tamponi effettuati: 362.973 Terapie intensive: -60 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 536.361totali: 3.736.526 Decessi: 113.579 Guariti: 3.086.58 In Italia oggi, venerdì 9, si registrano 18.938positivi e 718. Ieri c’erano stati 17.221e 487. In totale sono stati effettuati 362.973 tamponi (ieri erano stati 362.162). L’indice di positività risale al 5,2%, rispetto al 4,7 per cento di ieri. Le persone attualmente positive alsono ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 938

L'emergenza- 19 in Italia. Sono 18.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.221. Sono invece 7le vittime in un ...Sono 18.i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 3.736.526 il numero di persone che ...o dimesse sono complessivamente 3.086.586 e 26.175 quelle uscite oggi dall'incubo. ...Sono 18.938 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 718 morti. IN SICILIA. Non ...Sono 18.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +17.221). Sale così ad almeno 3.736.526 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) ...