Così Cecchi Paone ha inchiodato Draghi | “Presidente | mi risponda | qui | adesso” video

"Presidente, visto che non mi risponderà mai su Instagram, mi risponda ora, qui". Ha fatto molto discutere, ieri, la domanda a sorpresa del giornalista Alessandro Cecchi Paone, nel corso della conferenza stampa del premier Mario Draghi svoltasi ieri a Palazzo Chigi. L"apparizione' del giornalista, divulgatore e volto noto della tv, è diventatata un momento clou dell'evento e l'hashtag #CecchiPaone si è trasformato in un tweet che scalava le tendenze, tra ironia e incredulità di addetti ai lavori e semplici utenti. La domanda, su digitalizzazione e banda larga, non brillava per sintesi, avevano fatto notare in molti. "La domanda di Cecchi Paone dura di più di tutto il resto della conferenza stampa", era stata ...

ksnt63 : E mi tagliate il flame di Cecchi Paone? Così, sul più bello? Infami ?? #conferenzastampa - schtennis : @daila_cecchi @gianlucaguidi @robersperanza E' da marzo 2020 che dico che le scuole non devono aprire fino all'immu… - Cami71Michele : @cecchi_giovanna E così ho fatto le itis. Elettronica. 30km da casa (c'era anche in città ma ho voluto uscire più c… - Cri97799365 : @cecchi_giovanna Grazie. Le immagini che mostri sono sempre bellissime e importanti per il mio animo. È così. Buona Pasquetta - VickityD : CECCHI PAONE COSÌ #ciaodarwin -

Ultime Notizie dalla rete : Così Cecchi Alessandro Cecchi Paone è la più poderosa metafora dell'Italia del 2021 (non è un bene, diciamo) Ieri, mentre eravamo tutti così impegnati a cancellettare indignazione da non chiederci se non ... E comunque sull'Instagram di Cecchi Paone campeggia un conto alla rovescia per quando pubblicherà il ...

