Cosa significa fearless? (Di venerdì 9 aprile 2021) Scopriamo insieme il significato della parola fearless. Da dove ha origine, quando si usa e tutti i dettagli. Con il termine fearless si sta ad indicare una persona particolarmente coraggiosa ed impavida. La parola deriva dall’inglese e tradotta letteralmente significa “senza paura”. Il termine nasce infatti dall’unione della parola fear che significa “paura” e il suffisso less che significa “senza”. Origine: inglese. Quando viene usato: come aggettivo per indicare una persona coraggiosa, audace, temeraria, impavida, valorosa. Lingua: inglese. Diffusione: globale. Il significato e la definizione di fearless Come vi abbiamo già accennato con la parola fearless si indica una persona che non ha paura, una persona ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 9 aprile 2021) Scopriamo insieme ilto della parola. Da dove ha origine, quando si usa e tutti i dettagli. Con il terminesi sta ad indicare una persona particolarmente coraggiosa ed impavida. La parola deriva dall’inglese e tradotta letteralmente“senza paura”. Il termine nasce infatti dall’unione della parola fear che“paura” e il suffisso less che“senza”. Origine: inglese. Quando viene usato: come aggettivo per indicare una persona coraggiosa, audace, temeraria, impavida, valorosa. Lingua: inglese. Diffusione: globale. Ilto e la definizione diCome vi abbiamo già accennato con la parolasi indica una persona che non ha paura, una persona ...

