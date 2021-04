Cosa ha detto Mario Draghi nella sua conferenza stampa sui vaccini e non solo (Di venerdì 9 aprile 2021) (foto: Palazzo Chigi)nella serata dell’ 8 aprile il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha toccato diversi temi: dallo stato del piano vaccinale alle riaperture, per arrivare alla politica estera. Era presente anche il responsabile del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli, che ha risposto alle domande scientifiche sulla diffusione del virus. Ma gli argomenti affrontati sono stati tanti, e hanno già avuto effetti concreti, come un accenno di crisi diplomatica con la Turchia. Ma andiamo con ordine. La campagna vaccinale La conferenza non è cominciata nel migliore dei modi. “Smettetela di vaccinare gli psicologi di 35 anni, solo perché sono operatori sanitari anche loro” ha detto ... Leggi su wired (Di venerdì 9 aprile 2021) (foto: Palazzo Chigi)serata dell’ 8 aprile il presidente del Consiglioha tenuto unain cui ha toccato diversi temi: dallo stato del piano vaccinale alle riaperture, per arrivare alla politica estera. Era presente anche il responsabile del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli, che ha risposto alle domande scientifiche sulla diffusione del virus. Ma gli argomenti affrontati sono stati tanti, e hanno già avuto effetti concreti, come un accenno di crisi diplomatica con la Turchia. Ma andiamo con ordine. La campagna vaccinale Lanon è cominciata nel migliore dei modi. “Smettetela di vaccinare gli psicologi di 35 anni,perché sono operatori sanitari anche loro” ha...

Advertising

fattoquotidiano : Draghi: “Cosa ho detto a Salvini? Che Speranza l’ho voluto io nel governo, lo stimo” – Video - romeoagresti : #Pirlo in conferenza post #JuveNapoli: “#Buffon? Era una cosa già pensata. Ma, siccome c’era stata qualche critica… - ilpost : Che cosa ha detto Mario Draghi - rachemonteleone : RT @Mcaroll391: 'Che vuoi Louis?' 'Ciao amore senti so che sei arrabbiato ma sai cosa ha detto il mio bodyguard su di me all'altro mio body… - calumskindah0t : @unfuckwit4ble_ “non fare mai agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso” e “parla alle persone in un… -