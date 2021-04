Corte indiana verso la chiusura del caso Marò

Advertising

sole24ore : Marò, Alta corte indiana:?«Italia depositi 1 milione per risarcimenti, poi caso chiuso» - rtl1025 : ??Si sta per chiudere anche davanti alla Corte suprema indiana il caso dei due marò, Girone e Latorre. L'Alta Corte… - marisavillani : RT @ImolaOggi: Marò, Corte Suprema Indiana: il caso si chiude con un risarcimento da un milione di euro - arquer12 : RT @ImolaOggi: Marò, Corte Suprema Indiana: il caso si chiude con un risarcimento da un milione di euro - criccicracci : RT @ImolaOggi: Marò, Corte Suprema Indiana: il caso si chiude con un risarcimento da un milione di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Corte indiana

Lasuprema, ha specificato che il procedimento si concluderà con il deposito in un conto del ministero degli Esteri di 100 milioni di rupie (1,1 milioni di euro) come risarcimento dello ...Genova " Si sta per chiudere anche davanti allasupremail caso dei due marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, dopo la decisione finale a luglio scorso dell'arbitrato internazionale. Secondo Asia news, l'Altaha ...L'Alta Corte indiana si dice pronta a chiudere il caso dei due Marò Girone e Latorre dopo un risarcimento da 1 milione di euro dall'Italia a Delhi.I fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone erano accusati di aver fatto fuoco. Un caso durato 9 anni ...