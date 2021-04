Coronavirus | venerdì 9 aprile | sono 1 363 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 18mila tamponi e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.363 casi positivi, 47 decessi e 1.555 guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 3%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando che “il trend dei casi e’ in calo, rispetto a venerdi’ della settimana precedente555 in meno. In questa settimana vi e’ stata complessivamente una riduzione dei casi rispetto alla scorsa pari all’8,4%”. A Roma icasi624. Nella Asl Roma 1211 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. ...