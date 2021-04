Coronavirus, ultime news. Vaccini, Draghi contro chi salta la fila: "Prima anziani". LIVE (Di venerdì 9 aprile 2021) Il premier a Palazzo Chigi ribadisce l'obiettivo di vaccinare entro aprile tutti gli ottantenni "e gran parte degli over-75". Sulla copertura vaccinale delle fasce a rischio ci sarà una direttiva di Figliuolo e i parametri su queste categorie serviranno per decidere le riaperture, perché l'obiettivo è "riaprire in sicurezza" nelle prossime settimane. Sarà possibile riconsiderare le misure anche Prima del 30 aprile dove contagi e vaccinazioni lo permettano Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 aprile 2021) Il premier a Palazzo Chigi ribadisce l'obiettivo di vaccinare entro aprile tutti gli ottantenni "e gran parte degli over-75". Sulla copertura vaccinale delle fasce a rischio ci sarà una direttiva di Figliuolo e i parametri su queste categorie serviranno per decidere le riaperture, perché l'obiettivo è "riaprire in sicurezza" nelle prossime settimane. Sarà possibile riconsiderare le misure anchedel 30 aprile dove contagi e vaccinazioni lo permettano

