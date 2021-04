Coronavirus Sicilia, la decisione di Musumeci: l’intera provincia di Palermo in zona rossa. I dettagli (Di venerdì 9 aprile 2021) L'intera provincia del capoluogo Siciliano da domenica 11 aprile sarà in zona rossa.Dalla mezzanotte di sabato fino al 22 aprile l'intera provincia del capoluogo Siciliano resterà chiusa come confermato dall'ordinanza firmato dal governatore Nello Musumeci. Questa la decisione intrapresa e resa nota pochi minuti fa dal Presidente della Regione Sicilia e diramata attraverso i canali ufficiali istituzionali di Palazzo d'Orléans.Stesse restrizioni, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala in provincia di Trapani e a San Cataldo nel Nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà dall'11 al 22 aprile. Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) L'interadel capoluogono da domenica 11 aprile sarà in.Dalla mezzanotte di sabato fino al 22 aprile l'interadel capoluogono resterà chiusa come confermato dall'ordinanza firmato dal governatore Nello. Questa laintrapresa e resa nota pochi minuti fa dal Presidente della Regionee diramata attraverso i canali ufficiali istituzionali di Palazzo d'Orléans.Stesse restrizioni, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala indi Trapani e a San Cataldo nel Nisseno. Anche in questo caso la durata delle prescrizioni andrà dall'11 al 22 aprile.

