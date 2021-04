Coronavirus | Saportito | ' Al Morelli equilibrio precario'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Saportito

SondrioToday

Dal deciso peggioramento riscontrato lo scorso fine settimana al timido miglioramento registrato a partire da martedì: i ricoverati al Morelli, ospedale covid - 19 della provincia di Sondrio, sono 128,...Covid, in Lombardia fragili e disabili possono prenotare il vaccino 9 aprile 2021: 'Al Morelli equilibrio precario' 9 aprile 2021Livorno, il ristorante “Saporito” di via Cambini aveva aperto da appena una decina di giorni: «Hanno portato via anche un computer e un cellulare» ...Dopo la decisione di sospendere le attività didattiche in alcune classi nell'istituto di Saporito anche per il plesso di Sant'Agostino la preside ha previsto per oggi la chiusura ...