Coronavirus oggi in Italia | bollettino del giorno 9 aprile 2021

Il Premier Draghi ha precisato che non c'é una data per le riaperture: tutto dipenderà dal numero dei contagi e dall'andamento dei vaccini Nuova giornata con l'informazione de L'Opinionista sull'emergenza Coronavirus in Italia. oggi, venerdì 9 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Per la seconda settimana consecutiva l'indice RT nazionale scende ancora: il nuovo report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità lo indica a 0,92. C'e per la conseguente comunicazione del cambio di colore delle Regioni. Sette sperano di tornare in zona arancione: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria e Toscana. Campania e Valle d'Aosta dovrebbero rimanere in fascia rossa.

