Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 9 aprile 2021: +18.938 nuovi positivi (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Premier Draghi ha precisato che non c'é una data per le riaperture: tutto dipenderà dal numero dei contagi e dall'andamento dei vaccini Nuova giornata con l'informazione de L'Opinionista sull'emergenza Coronavirus in Italia. oggi, venerdì 9 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DEL bollettino Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 18.938 nuovi casi; ueri erano stati 17.221. Sono invece 718 le vittime contro le 487 di ieri: una grande differenza ma occorre tener conto del ricalcolo della Regione Sicilia. I tamponi effettuati sono stati 362.973, per un tasso di positività del 5,2%. Sono 3.603 (-60) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ...

