Coronavirus oggi in Italia | bollettino del giorno 10 aprile 2021

Dal 12 aprile Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l'informazione de L'Opinionista sull'emergenza Coronavirus in Italia. oggi, sabato 10 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Per la seconda settimana consecutiva l'indice RT nazionale scende ancora: il nuovo report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità lo indica mediamente a 0,92. Ancora otto le Regioni e province autonome che presentano l'Rt superiore a 1, quindi oltre la soglia critica: Sardegna e Valle d'Aosta hanno una trasmissibilità compatibile con lo scenario di tipo 3, sei regioni uno scenario di tipo due mentre tutte le altre sono ferme ...

